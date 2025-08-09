Los manglares, son los escudos naturales de las especies

-

Guatemala es un país rico en recursos naturales y entre estos cuanta con manglares en siete departamentos del país. Estos sirven como escudo natural que protege a varias especies marinas y terrestres

TE PUEDE INTERESAR: Playa Churirín, el paraíso oculto de Suchitepéquez

Los manglares son bosques especiales que crecen en las costas donde el agua del mar se mezcla con el agua dulce de los ríos.

Estos árboles y arbustos tienen raíces que pueden vivir en suelos húmedos y salados, algo que no muchos otros árboles pueden hacer. Los manglares se encuentran en lugares cálidos, como las costas de América Latina, África y Asia. Son como un puente entre el mar y la tierra, y crean un lugar único donde viven muchas plantas y animales.

En Guatemala existen diversos manglares ubicados en siete departamentos del país. San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa cuentan con manglares con salida al Pacífico, mientras que Izabal con manglares con salida al Atlántico.

Mangal Hawaii, ubicado en Monterrico, en las costas del Pacífico. (Foto: Shutterstock)

Los manglares son muy importantes porque protegen las costas. Sus raíces fuertes ayudan a detener las olas grandes y evitan que la tierra se erosione, es decir, que el suelo se desgaste por el agua o el viento. También actúan como un escudo contra tormentas y huracanes, cuidando a las comunidades que viven cerca del mar.

Además, limpian el agua al atrapar sedimentos y basura que podrían ensuciar los océanos. Estos bosques son el hogar de muchos animales, como peces, cangrejos, aves y hasta cocodrilos. Muchos peces pequeños crecen en los manglares antes de ir al mar, por lo que son como una "guardería" para ellos.

Esto es clave para los pescadores, porque los manglares ayudan a que haya más peces en el mar. También dan alimento y refugio a animales que no se encuentran en otros lugares. Por último, los manglares absorben dióxido de carbono, un gas que calienta el planeta, y lo guardan en sus árboles y en el suelo.

Los manglares también sirven para que aves que migran encuentren lugares seguros para resguardarse. (Foto: Shutterstock)

Preservación

A pesar de su gran funcionalidad, los manglares están en peligro por la contaminación de sus espacios y la tala de los árboles que resguardan.

Protegerlos es importante para cuidar el medio ambiente, a los animales y a las personas que dependen de ellos. Por esto, cada 26 de julio se celebra en Guatemala el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar.