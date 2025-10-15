Manifestación de exmilitares complica paso en sectores de zona 1

-

Una manifestación de exmilitares en la zona 1 y varios percances fueron reportados en distintos puntos de la capital.

Al mediodía de este miércoles, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre varios incidentes que afectan la movilidad vehicular en la ciudad de Guatemala.

Un grupo de exmilitares y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) realiza una manifestación en la octava avenida, entre la 9 y la 10 calle de la zona 1.

La presencia de peatones ha provocado congestión vehicular y tránsito lento en el área, por lo que las autoridades recomiendan precaución a los conductores que circulan por el sector.

Otros percances

En el Periférico, frente a la colonia Las Torres, zona 7, un cabezal con fallas mecánicas bloquea el carril central en dirección al puente El Incienso. La PMT indicó que ya se coordinó una grúa para liberar la vía. Asimismo, en el mismo sector, un percance vehicular detuvo el tránsito a la altura del puente El Incienso, donde bomberos voluntarios y agentes de tránsito brindan apoyo.

En la calzada Aguilar Batres, a la altura de la 35 calle, zona 11, un vehículo con fallas mecánicas afecta la circulación hacia Villa Nueva, mientras que una colisión entre dos vehículos en la calzada La Paz, zona 17, complica el paso en la segunda avenida.

Por otro lado, en el kilómetro 4.4 de la ruta al Atlántico, zona 18, se trabaja en el retiro de una camioneta y un camión involucrados en un incidente vial. De forma preliminar, las autoridades reportan que no hubo personas heridas.