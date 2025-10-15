Este fue el último mensaje del piloto de la avioneta que se desplomó en Tecpán

-

El piloto de la aeronave envió un último mensaje antes de desplomarse en Tecpán.

"Tres almas a bordo", fue el último mensaje que envió vía radio Carlos Javier García Villatoro, piloto de la aeronave TG-DJE, antes de desplomarse ayer, en la finca Siete Aguas, aldea Xesajcap II.

Según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, el vuelo de la aeronave estaba siendo monitoreado desde mucho antes de que se reportará la tragedia, pues recibieron alertas de que la avioneta estaba sobrevolando el sector desde muy baja altura, informó Edwin Xeper, portavoz de la institución bomberil.

"Al lugar llegaron unidades contra incendios, debido a que ante el impacto la avioneta se incendió, causando la muerte de los tres tripulantes, quienes quedaron calcinados y uno de ellos decapitado", informó Óscar Sánchez, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

(Foto: Julio Bala/Nuestro Diario)

"Vimos como la avioneta iba cayendo, botando ramas a su paso y cuando cayó prendió en llamas. Otro compañero y yo decidimos ayudar para apagar el fuego y luego vimos a los muertos", relató Santos Hernández, guardián de dicha finca.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Iban a Huehuetenango

De acuerdo con el plan de vuelo revelado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave TG-DJE, de operación privada, despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a Huehuetenango, registrando como tripulantes a los pilotos Carlos Javier García Villatoro y Franklin Alexander Francisco Santos.

"Sin embargo, durante el vuelo, la tripulación reportó la presencia de una tercera persona como pasajera, que no figuraba en el informe de vuelo", agrega el comunicado de la DGAC.

La tercera víctima fue identificada como José Fernando Hernández Corado, también piloto aviador, según la Escuela de Aviación Safety Pilot, quien lamentó el hecho por medio de sus redes sociales.

El accidente está bajo investigación a cargo de la Unidad de Investigación de Accidentes (UIA), por lo que hasta el momento se desconoce qué causó la tragedia.