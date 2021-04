La mano de Jordi Alba que el Valladolid reclamaba como penal

El FC Barcelona sufrió más de la cuenta en su victoria contra el Valladolid donde la polémica estuvo en el área del cuadro catalán.

EN CONTEXTO: El Barcelona logra victoria y se acerca al liderato de LaLiga

Los visitantes sorprendían con varios ataques a la valla de Marc André ter Stegen y lograron asustar a los locales.

En el segundo tiempo, Óscar Plano lograba patear una pelota dentro del área del Barcelona que Jordi Alba desviaba con la mano.

Sin embargo, el referí dejó correr la jugada mientras los jugadores visitantes reclamaban que se marcara penal en su favor.

El árbitro Jaime Latre escuchó la decisión del VAR, pero consideraron que no la jugada no merecía marcarse como tiro penal, mientras los del Valladolid no podían creer que el juez central no llegaba a revisar la jugada en el monitor.

Los elementos del Valladolid continuaron el juego molestos por la decisión arbitral.