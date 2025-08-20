Versión Impresa
Skrillex es el DJ que atrae a la gente y repele mosquitos

20 de agosto de 2025, 16:36
El 20 de agosto se celebra el Día Mundial del Mosquito. (Foto: X)

La ciencia confirma que la música de Skrillex protege tu piel.

Cada 20 de agosto se conmemora el Día Mundial del Mosquito y puedes celebrarlo con buena música, siendo el DJ y músico estadounidense la opción ideal, sobre todo si sufres de picaduras constantes durante el día.

La música de Skrillex podría ser tu aliado contra las picaduras. (Foto: X)
Un estudio publicado en Acta Tropica ha revelado que la canción Scary monsters and nice sprites de Skrillex ayuda a que los mosquitos no te piquen tanto, sirviendo como un repelente en caso de no tener pomada o spray a la mano.

“Scary monsters and nice sprites” actúa como repelente natural. (Foto: X)
El estudio señala que luego de poner el tema durante 10 minutos seguidos, los insectos redujeron su frecuencia de posarse en la piel de los voluntarios considerablemente.

Esto se debe a que el sencillo emite frecuencias de sonido altas y bajas en un espacio de tiempo reducido, lo que afecta directamente su comportamiento.

