Skrillex es el DJ que atrae a la gente y repele mosquitos

La ciencia confirma que la música de Skrillex protege tu piel.
Cada 20 de agosto se conmemora el Día Mundial del Mosquito y puedes celebrarlo con buena música, siendo el DJ y músico estadounidense la opción ideal, sobre todo si sufres de picaduras constantes durante el día.
Un estudio publicado en Acta Tropica ha revelado que la canción Scary monsters and nice sprites de Skrillex ayuda a que los mosquitos no te piquen tanto, sirviendo como un repelente en caso de no tener pomada o spray a la mano.
El estudio señala que luego de poner el tema durante 10 minutos seguidos, los insectos redujeron su frecuencia de posarse en la piel de los voluntarios considerablemente.
Esto se debe a que el sencillo emite frecuencias de sonido altas y bajas en un espacio de tiempo reducido, lo que afecta directamente su comportamiento.