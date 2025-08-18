Así reaccionan los perros al ver programas de TV

-

La edad o la raza no influyen en la forma de ver televisión en los perros.

Si tiendes a ver la televisión acompañado por tu mejor amigo de cuatro patas, ¿alguna vez te has preguntado si tu perro le presta atención o solo disfruta del sonido de fondo? Un reciente estudio tiene la respuesta.

El análisis realizado por investigadores de la Universidad de Auburn, a través de un método comprobado para medir el interés canino por las pantallas, revela que suelen verla atentamente y, dependiendo de lo que suceda en los programas, su actitud puede cambiar.

Investigadores evaluaron a más de 450 perros de distintas edades. (Foto: X)

Los perros más extrovertidos, activos, curiosos y rápidos mostraron gran interés por objetos en movimiento, llegando a ladrar o mover la cola cuando aparecían otros animales.

Los canes interpretan lo que ven en la TV como parte de su entorno. (Foto: X)

Por su parte, los canes más temerosos y reactivos estuvieron sensibles a sonidos como timbres, motores o voces humanas, provocando que tomaran una postura de alerta.

A través de la Dog Television Viewing Scale (DTVS), los científicos evaluaron a 453 perros de entre cuatro meses y 16 años, comprobando que lo que ven en la TV suelen interpretarlo como parte de su entorno real y la reacción es completamente independiente, sin depender de la edad o raza.