Manuel Turizo te lleva a un viaje por Colombia con "Apambichao"

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Manuel Turizo lleva a sus fanáticos a un viaje de ritmos, sabores y recuerdos por Colombia con "Apambichao", su nuevo álbum.

Desde una aparición-homenaje a Diomedes Diaz, hasta colaboraciones con Maluma, Dálmata, Ovi on the Drums, Luis ALfonso, Emilia y Dei V forman un catálogo que representa a cada región del país del sur y a sus diferentes culturas.

Foto: Sony Music.

"Apambichao" nombre de este material es un ritmo y un baile derivado del Pambiche, una variante más lenta, cadenciosa e íntima del merengue caribeño que también existe en Colombia. "es un ritmo de merengue lento, más suave más pegadito, esto me inspìró para sacar un album", Dijo.

Acerca de este trabajo Turizo dijo a Soy502 que escuchar Apambichao es como transportarte a Colombia:

"En la intro del álbum me inspiré en Córdoba, de donde soy, es la capital ganadera, donde se produce carne, en los campos se escucha a los vaqueros gritar arriando y cantar 'weeeeee proe vaca weee' y quise plasmar ese sonido.

"Los pueblos indígenas, tienen sus cantos, en el Chocó también aún se conservan los cantos tradicionales en las ceremonias sagradas y los entierros, son momentos que vienen en mis registros y quise dejar en este trabajo", dijo.

"En el interludio del disco suena: 'cocaaaales, alegría, caballito, cocales alegría caballito, enyucaooo', es la voz de una vendedora de calle, por tradición le llamamos palenqueras, ellas van por la calle con con su indumentaria vendiendo postres típicos , ese es mi mundo básicamente y en el disco te estoy narrando.

Foto: Sony Music.

Colaboraciones especiales

Acerca de sus colegas en el disco dijo:

Hicimos un color muy distinto en cada canción, queríamos que la música hablara sola, algo que conectara genuinamente, Diomedes (qepd), me hacía pensar en el vallenato, es parte del imaginario de mi lugar, de donde vengo, tenía que ser parte, así se fue compilando el universo de Apambichao, quiero que, si cierras los ojos y escuchas el albúm completo, que te transportara a ese lugar, que te pudiera llevar un momentito a mi país, como si hayas tomado un avión y al abrir los ojos te sientas en la costa colombiana".

"Tengo una colaboración que se llama la 'Buena mujer' con "Luis ALfonso" en el género que en Colombia llamamos popular y tiene mucha influencia de la música mexicana, también, lleva más de 30 años.

Foto: Sony Music.

Una de sus canciones especiales, que no podían quedar atrás según cuenta el artista es 'Te creo', "fue de las primeritas que escribimos, ni siquiera estaba producida y dije: este es el tema que no puede quedar fuera".

Esto que hay acá es lo que vas a escuchar en las calles, Diomedes Diaz, El Sayayin con la champeta, Mister Black, es eso lo que vas a escuchar.

El clip

Según Manuel Turizo, el video oficial de "Apambichao" se grabó en el barrio "Manrique" de la ciudad de Medellín, otras experiencia que forma parte de la cultura.