Estudiantes chinos inventan máquina para dar besos a distancia (video)

La máquina para dar besos a distancia que inventaron estudiantes chinos y la han denominado "Long Lost Touch".

OTRAS NOTICIAS: Gobernador confunde maniquí y le da un beso

Estudiantes de Beijing desarrollaron una máquina con labios de silicona asociados a una app que permite dar y recibir besos a distancia a la pareja. Los sensores imitan intensidad, movimiento y temperatura de los labios.

El dispositivo "Long Lost Touch", también llamado MUA, fue creado por un grupo de estudiantes y fabricado por una empresa con sede en Beijing llamada Siweifushe.

"WeCaht o teléfonos móviles pueden enviar mensajes. Se pueden comunicar información usando lenguaje, pero no está disponible para ofrecer feedback y comunicación en un nivel sensorial", explica uno de los estudiantes.

"La gente podrá comunicarse y realizar llamadas en línea. Se espera que este dispositivo llene las expectativas de estar en contacto en línea y mejorar la comunicación", añade el creador. Los usuarios pueden grabar el sonido del beso para que lo reproduzca la otra parte.

Los usuarios deberán descargar la aplicación y adquirir un par de máquinas de besos, luego conectar el dispositivo en la entrada de carga del teléfono inteligente. Hasta el momento se han vendido más de 3,000 máquinas de estas, y tienen cerca de 20 mil solicitudes de orden de compra desde que fue lanzado el producto en enero 2023.

Want to kiss your long-distance partner? This device, named "Long Lost Touch," was created by a group of Chinese students & made by a Beijing-based company called "Siweifushe." Would you buy one? #bizzare #innovative #relationships #Creative #TechNews pic.twitter.com/co0x72WQnw — ExiledEarthling (@OffWorldBound) March 23, 2023