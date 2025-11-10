Gobierno oficializa decreto sobre Ley Antipandillas

Este lunes 10 de noviembre en el Diario Oficial se publicó la Ley para el Combate Frontal de Los Grupos Delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas
El Decreto 11-2025, denominado Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas, conocida como Ley Antipandillas, define el marco jurídico para identificar, designar y aplicar medidas contra estas estructuras criminales. La misma entra en vigencia a partir de este martes 11 de noviembre.
La normativa ha recibido apoyo de distintos sectores, entre ellos el presidente Bernardo Arévalo y el Gobierno de Estados Unidos, nación expresó su respaldo a través de su embajada en Guatemala. También ha generado aceptación entre la población, reflejada en diversas manifestaciones en redes sociales.
El proceso de consenso y aprobación del decreto fue extenso, pues además de incorporar disposiciones nuevas, modifica varias leyes existentes. Con ello, se busca fortalecer la coordinación institucional y las acciones destinadas a enfrentar las actividades ilícitas de estos grupos.
Entre los aspectos centrales de la Ley Antipandillas destacan las disposiciones que orientan su aplicación como instrumento jurídico para el combate de las maras o pandillas en el país.