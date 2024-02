Marcela Blanco no podrá cobrar su salario; Juez le embarga cuentas

-

Quedan en firme las medidas precautorias dictadas a vinculados en caso Toma Usac.

Marcela Blanco recién fue contratada en el Ministerio de Educación, pero no podrá recibir su salario debido a una decisión judicial.

La excandidata a diputada está ligada a proceso penal por el caso Toma Usac: Botín Político y parte del proceso es que el juez décimo aceptó la petición del Ministerio Público de decretar medidas precautorias.

Estas fueron dictadas desde noviembre de 2023, pero cobraron vigencia recientemente, luego que se rechazara una apelación presentada.

De esta cuenta es que Blanco y los otros vinculados en el caso (Rodolfo Chang, Alfredo Beber Aceituno, Eduardo Velásquez Carrera y Javier Alfonso de León) tendrán arraigo y embargo de cuentas.

Ante la notificación, Marcela reaccionó en su cuenta de "X" (antes Twitter): "No tengo un sueldo de diputada, no me voy a ir del país. Estoy aquí para afrontar todo este circo que han creado para perturbar nuestra paz. Iré a todas las audiencias que me pongan. Ya dejen de molestar", publicó.

Esta resolución también le afecta a Javier de León, quien atrasó un semestre el inicio de sus clases de la beca que ganó en la Universidad Autónoma de México, ya que con el arraigo decretado no podrá salir del país.

Además, los vinculados al caso ahora enfrentarán proceso por usurpación agravada y depredación de bienes culturales, con el reciente cambio de delito.