"Ya dejen de molestar", Marcela Blanco tras ataques por su nuevo puesto

-

Marcela Blanco rompió el silencio y pidió que la dejen de molestar, tras ser atacada por su nuevo cargo en el Ministerio de Educación.

La excandidata a diputada por el Movimiento Semilla, Marcela Blanco, se pronunció sobre los constantes ataques que recibe en redes sociales tras ser contratada en el Ministerio de Educación (Mineduc)

Señaló que no tiene un "salario de diputada" y que no se irá del país, esto luego de publicaciones falsas donde se dio a conocer que tendría un sueldo de alrededor de Q35 mil. Además, Blanco refiere que acudirá a los Tribunales las veces que sea necesario debido al caso que se sigue en su contra.

"No tengo un sueldo de diputada, no me voy a ir del país. Estoy aquí para afrontar todo este circo que han creado para perturbar nuestra paz. Iré a todas las audiencias que me pongan. Ya dejen de molestar", escribió Marcela en su cuenta de "X" (antes Twitter).

(Foto: captura de pantalla)

Mientras que en otra publicación se refirió a que está cansada del acoso y persecución que recibe en las redes sociales, mismas que le han quitado la paz.

"Es inhumano lo que hacen. Es inhumano que en un segundo nos quiten la paz. Ya basta de esto. Ya basta del acoso y la persecución. No es correcto. Ya basta de dañar al país. Ya basta. No van a disfrutar todo el dinero que quieren porque cuando nos vamos de este mundo no nos llevamos nada", sentenció.

(Foto: captura de pantalla)

Hace unas semanas, la joven dijo que esta nueva etapa de su vida serviría para "seguir creciendo en el servir público" y para "aportar su granito de arena para una mejor Guatemala"

También se comprometió a "aportar ideas frescas y mucha energía positiva para mejorar el sistema de educación en Guatemala". Al finalizar el video, explicó que desea seguir compartiendo sobre su trabajo en el ministerio.

A su vez, prometió trabajar de manera "íntegra, honesta y transparente".

View this post on Instagram A post shared by Marcela Blanco (@_marceblanco)

Su trabajo y el caso en su contra

Marcela Blanco ya firmó contrato en el Mineduc bajo el renglón 029 con un salario de Q12 mil.

Blanco estará trabajando para el despacho superior como asistente, pero también integrará un grupo que se encargará de evaluar el sistema educativo enfocado en los jóvenes.

Además, la excandidata a diputada enfrenta un proceso penal junto a otros implicados en el caso denominado "Toma Usac: Botín Político", donde están ligados a proceso penal.

La semana pasada fueron citados a Tribunales debido a que el Ministerio Público solicitó cambiar el delito de usurpación por usurpación agravada.