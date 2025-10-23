Actualización: Marco Antonio Villeda sigue en trámites para juramentación

-

Un día después de que la Corte Suprema de Justicia otorgara permiso al juez Marco Antonio Villeda para ausentarse de sus labores. El Gobierno había confirmado que Villeda había sido juramentado, pero luego se retractó.

ARTÍCULO RELACIONADO: Bernardo Arévalo nombra a nuevo ministro de Gobernación

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó, durante la tarde de este jueves 23 de octubre, que ya fue juramentado Marco Antonio Villeda como nuevo ministro de Gobernación. Sin embargo, minutos después, confirmó que la juramentación aún no ha ocurrido.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó a Villeda este viernes sobre la autorización de una excedencia de seis meses, la cual le permite ausentarse temporalmente de sus funciones como juez en el Organismo Judicial (OJ).

El nuevo Ministro de Gobernación será presentado este viernes en La Ronda. (Foto: Archivo/Soy502)

Con esta autorización, Villeda entregó el cargo a su suplente antes de incorporarse al Organismo Ejecutivo para asumir la titularidad del ministerio.

Exministro salió del país

Además, Francisco Jiménez, quien se desempeñaba como ministro en funciones del Ministerio de Gobernación, tras presentar su renuncia la semana pasada, dejó oficialmente el cargo este jueves y, el Mingob confirmó que abandonó el país.

Según la misma fuente, el ahora exfuncionario, salió de Guatemala y viajó hacia Panamá. Se desconoce si permanecerá en esa nación o si emprenderá el vuelo hacia otra.

La Secretaría de Comunicación Social indicó que el nuevo ministro será presentado públicamente este viernes en la conferencia de prensa denominada "La Ronda".