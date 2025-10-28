Fuga Fraijanes II: Interpol busca a 16 pandilleros guatemaltecos

-

Tras la grave Fuga Fraijanes II que desató una crisis en el Mingob y destituciones en la cúpula, la organización policial internacional activó una Alerta roja Interpol.

La Interpol emitió una alerta roja internacional para ubicar a 16 de los 20 pandilleros que escaparon del centro carcelario de Fraijanes II, cuya fuga fue confirmada el domingo 12 de octubre.

Con esta medida, se busca que las autoridades de otros países colaboren en su localización y detención preventiva.

Los perfiles de los prófugos ya fueron publicados en el portal de la organización policial internacional.

(Imgen: captura de pantalla/Interpol)

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen comunicación con autoridades de Centroamérica y México para reforzar los operativos de búsqueda.

De las más de seis mil notificaciones rojas activas a nivel mundial, 16 corresponden a los reos guatemaltecos considerados de alta peligrosidad.

Sobre la fuga

La fuga fue confirmada el 12 de octubre durante una conferencia de prensa del Sistema Penitenciario.

Según el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, los registros indican que los reclusos pudieron haber escapado entre septiembre y octubre, aunque aún no se ha determinado cómo ocurrió la evasión.

(Imagen: captura de pantalla/Interpol)

El hecho provocó una serie de cambios dentro del Ministerio de Gobernación. El entonces ministro, Francisco Jiménez calificó la fuga como "una falla gravísima del Sistema Penitenciario" en la Ronda del lunes 13 de octubre, ordenó sustituir a varios directivos; y los aspirantes al puesto serían evaluados mediante pruebas de polígrafo.

(Imagen: captura de pantalla/Interpol)

Días después, en la madrugada del 15 de octubre el viceministro de Seguridad, Julio Portillo, renunció a su cargo y presentó cinco denuncias por presunta corrupción dentro de varias áreas del Ministerio de Gobernación, señalando posibles responsabilidades a la entonces viceministra de Gobernación Claudia Palencia de recibir supuestos pagos como sobornos para facilitar la fuga.

(Imagen: captura de pantalla/Interpol)

Al cuarto día de confirmarse la fuga de Fraijanes II el presidente Bernardo Arévalo aceptó la renuncia de Francisco Jiménez, y además, anunció la destitución de toda la cúpula del Ministerio de Gobernación.

Asimismo, se informó que se solicitaría apoyo al FBI para ubicar a los fugitivos y también sobre la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2,000 reclusos, cuya finalización está prevista para doce meses.

(Imagen: captura de pantalla/Interpol)

Hasta ahora, cuatro de los 20 reos fugados han sido recapturados en distintos puntos del país; mientras tanto, las autoridades mantienen activas las órdenes de captura por el delito de evasión.

Aunque 16 pandilleros continúan fugados, las autoridades guatemaltecas refuerzan la cooperación para dar con el paradero de los fugitivos de alta peligrosidad.

(Imagen: captura de pantalla/Interpol)

Para el 17 de octubre el presidente Arévalo nombró al conocido Juez Marco Antonio Villeda Sandoval, como nuevo ministro de Gobernación que tomó posesión el pasado 24 de octubre, quien en su momento, indicó que una de sus prioridades es la recaptura de los 16 reos que continúan fugitivos.

(Imagen: PNC)

Sobre la alerta roja de Interpol

La notificación roja es un mecanismo de cooperación internacional que permite solicitar la ubicación y detención provisional de personas buscadas por un país o por un tribunal internacional.

No equivale a una orden de captura global, pues cada país decide si puede ejecutar la detención según su legislación.

(Imagen: captura de pantalla/Interpol)

La mayoría de estas alertas son de acceso restringido para las agencias policiales, aunque en algunos casos se hacen públicas cuando se requiere apoyo ciudadano o cuando la persona buscada representa una amenaza para la seguridad.