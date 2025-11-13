Ministro Villeda destituye a dos altos mandos de la Policía Nacional Civil

-

El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, confirmó la remoción de dos figuras clave en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC) como parte de una reorganización interna.

Como parte de una reorganización interna en el Ministerio de Gobernación, el ministro Marco Antonio Villeda Sandoval, decidió remover a dos figuras de alto mando de la Policía Nacional Civil.

Se trata del Comisario General, Helver Romeo Beltetón Moscoso, nombrado el 15 de enero de 2024 por el exministro Francisco Jiménez y el subdirector General de Investigación Criminal (SGIC), Edis Ariel Fabián Hernández, quien fue nombrado por el también exministro David Napoleón Barrientos el 6 de enero de 2023.

Comisario General Helver Romeo Beltetón Moscoso, nombrado el 15 de enero del 2024 por el exministro Francisco Jiménez. (Foto: PNC)

Según los informes, Beltetón permaneció dos década en la institución, mientras que Fabián sumaba seis años. Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de quienes ocuparán los puestos.

Subdirector General de Investigación Criminal Edis Ariel Fabián Hernández, nombrado por el también exministro David Napoleón Barrientos el 6 de enero del 2023. (Foto: PNC)

Este cambio ocurre a 20 días de haber sido juramentado como ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Su gestión se centró inicialmente en prioridades de seguridad, como la recaptura de 16 reos de alta peligrosidad.

La gestión del nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se centró inicialmente en prioridades de seguridad, como la recaptura de 16 reos de alta peligrosidad. (Foto: Archivo/Soy502)

Fuga masiva de reos

El pasado 12 de octubre, el Sistema Penitenciario informó que detectaron que 20 reos de alta peligrosidad y líderes del Barrio 18, lograron fugarse del centro de detención Fraijanes II.

Tras esa fuga, el director del Sistema Penitenciario, jefes y otros altos mandos de diferentes prisiones del país, fueron destituidos. Luego, el ministro de Gobernación y dos viceministros, presentaron su renuncia a los cargos.

Villeda, quien se desempeñaba como juez, logró el permiso de la Corte Suprema de Justicia para ausentarse de sus labores sin goce de salario y tomó la dirección del Ministerio de Gobernación. Recientemente, nombró a un nuevo director del Sistema Penitenciario y ahora se confirmó la salida de dos mandos de la PNC.