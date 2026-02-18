El ministro Marco Antonio Villeda y su posible postulación a Fiscal General

-

El actual ministro de Gobernación y exjuez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, podría postularse para dirigir el MP.

OTRAS NOTICIAS: Inicia recepción de expedientes de aspirantes para jefe del Ministerio Público

A dos días del cierre para la recepción de expedientes para el proceso de nominación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda no descarta que pueda postularse.

Aunque señaló que es decisión que deberá consultar al presidente de la República, Bernardo Arévalo, afirmó que es algo en lo que ha tenido interés.

Con ellos, remarcó que ya ha participado en dos procesos anteriores de postulación en el 2010 y 2014, respectivamente.

"Ya participe en dos procesos, en el 2010 y 2014. En el 2010 quedé en la nómina de candidatos a Fiscal", refirió.

En dicha ocasión, los otros cinco candidatos fueron Claudia Paz y Paz (salió electa), Edgar Enrique Lemus, Hugo Roberto Jáuregui, Carlos Contreras y Henry Francisco Monroy Andrino.

Es de recordar que en el 2010, el proceso de postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP (MP), luego de haber avanzado se retro trajo por resolución emitida por la CC, por lo hubo un segundo proceso.