Marcos Witt adorará a Dios junto a los guatemaltecos en la celebración de 25 años de Miel San Marcos.

El mexicano contó que es uno de los invitados de los adoradores de Guatemala, afirmando que sin falta estará en el lugar para llevar las buenas nuevas junto a sus hermanos.

"Estoy muy emocionado de que Miel San Marcos me haya invitado a su celebración de 25 años de la fidelidad de Dios en su ministerio... acompáñenos y festejemos juntos este momento", dijo en un video.

Miel San Marcos afirma su emoción por este encuentro llenos de gratitud: "Marcos Witt ya está listo, un hombre que ha sido instrumento de Dios para bendecir generaciones alrededor del mundo", también estará junto a ellos en México.

Fecha del 25 aniversario de Miel San Marcos

El evento es el sábado 29 de Noviembre a partir de las 7 p. m. en el Estadio Cementos Progreso.

Precios de las entradas:

Gramilla VIP (Precio Normal Q200.00 + Service Fee Incluido = Q200.00)

GTQ200.00 + GTQ0.00 Tarifa de Servicio

Gramilla (Precio Normal Q150.00 + Service Fee incluido = Q150.00)

GTQ150.00 + GTQ0.00 Tarifa de Servicio

Graderío (Precio Normal Q115.00 + Service Fee Incluido = Q115.00)

GTQ115.00 + GTQ0.00 Tarifa de Servicio

Ingresa aquí para adquirirlas: www.ticketasa.gt