Tráiler vuelca y deja a un hombre herido en la ruta al Atlántico

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El piloto del transporte pesado fue trasladado a un centro asistencial debido a posibles fracturas y laceraciones.

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Bomberos Voluntarios fueron requeridos en el kilómetro 46 de la Ruta al Atlántico, luego que se produjera un accidente de tránsito durante la tarde de este jueves 30 de julio.

El accidente surgió cuando el conductor de un tráiler perdió el control y terminó volcando sobre la carretera.

A la llegada de los socorristas de la 70.ª Compañía de Sanarate, localizaron al piloto dentro del vehículo, ya que había quedado atrapado.

Tras las maniobras de rescate, lograron evacuarlo, estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Nacional de Guastatoya, ya que presentaba posibles fracturas en las extremidades inferiores y laceraciones en el cuerpo que necesitaban de atención médica.

El conductor fue trasladado debido a las heridas y golpes que sufrió durante el accidente. (Foto: CVB)

Posteriormente, se conoció que el piloto es un hombre de 28 años, aunque se desconocen las razones que lo hicieron perder el control del vehículo.