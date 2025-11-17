¡Sin autorización! Mareros vuelven a construir apartamentos en Pavoncito

-

En un operativo en la cárcel "Pavoncito", el Sistema Penitencio detectó que los reos volvieron a construir apartamentos sin autorización.

Este lunes 17 de noviembre, el Sistema Penitenciario (SP) y Policía Nacional Civil (PNC), ingresaron a la cárcel denominada Pavoncito, ubicada en Fraijanes, para identificar a los privados de libertad y demoler apartamentos que estaban siendo construidos por reclusos sin autorización.

Esta no es la primera vez que sucede, pues en abril pasado, en este mismo lugar, ya había una construcción avanzada, que en ese momento también fue demolida.

Además, se dio a conocer que Jorge Guillermo López, director del SP, presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue los hechos relacionados con la construcción de dicha infraestructura ilegal y se deduzcan las responsabilidades penales que correspondan.

"Asimismo, ha ordenado el inicio de los procesos administrativos internos pertinentes dentro de la institución", dijo el SP.

La construcción de apartamentos estaba en un área en donde están recluidos integrantes de la Mara Salvatrucha.

(Foto: SP)

(Foto: SP)

El operativo

El operativo en Pavoncito inició desde tempranas horas de este lunes y forma parte del censo que las autoridades realizarán en todas las cárceles del país para identificar a los privados de libertad.

El SP informó que se verificó la identidad de los miembros activos de la Mara Salvatrucha que están en el Anexo de Pavoncito.

"Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes del Sistema Penitenciario para restablecer y garantizar el orden, la disciplina y el control efectivo en todos los centros de privación de libertad del país", finalizó el SP.

(Foto: SP)

(Foto: SP)

El sábado 15 de noviembre hubo un operativo similar en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango. En donde se verificó la identidad de todos los reos, descartando evasiones y suplantaciones.