Margarita Rosa de Francisco da su teoría sobre el crimen de Mauricio Leal

“Los crimenes perfectos se hacen con el fiscal general como amigo”, dijo Margarita Rosa de Francisco, reconocida actriz colombiana sobre el asesinado del estilista Mauricio Leal.

La famosa intérprete de "Café con aroma de mujer" publicó un mensaje en sus redes sociales dando su postura respecto al caso del asesinato del estilista Mauricio Leal, realizado por su propio hermano Jhonier Leal, según su propia confesión realizada el pasado 18 de enero.

El caso ha sido objeto de análisis por juristas colombianos, pues consideran que Jhonier se vio obligado a confesar bajo presión de la Fiscalía. Ante ello, el presidente colombiano Iván Duque mostró su reconocimiento público a la labor del fiscal general de ese país aplaudiendo la labor investigativa.

Asesino Jhonier: para que un crimen sea perfecto, aún después de dejar tantos rastros, hay que ser amigo de un Fiscal General de la Nación. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) January 22, 2022

Sin embargo, la actriz publicó en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido al asesino diciendo: “Asesino Jhonier: para que un crimen sea perfecto, aún después de dejar tantos rastros, hay que ser amigo de un fiscal general de la nación”. Para De Francisco, lo importante no es ocultar todos los rastros, sino evitar que el jefe del ente acusador investigue el crimen.

A esto se sumó una joven llamada Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, un joven asesinado durante un paro nacional ocurrido el 11 de mayo del 2021, quien mostró su indignación porque el caso de su hermano no ha sido resuelto con la misma rapidez que el del estilista. La joven sentenció que se ha proporcionado material balístico y otras pruebas por lo que no comprende por qué ese caso no avanza.