¡Manita en Arabia! Barcelona golea al Athletic y está en la final de la Supercopa

El FC Barcelona selló su clasificación a la gran final de la Supercopa de España con una contundente victoria de 5-0 sobre el Athletic de Bilbao, en un partido donde los dirigidos por Hansi Flick impusieron su jerarquía desde los primeros minutos y resolvieron el encuentro antes del descanso.
Los culés mostraron un alto nivel ofensivo y aprovecharon cada espacio para golpear con contundencia a un Athletic que no logró reaccionar. Al minuto 22, Ferran Torres abrió el marcador y encendió el dominio blaugrana. Ocho minutos más tarde, Fermín López amplió la ventaja al 30, y el partido quedó prácticamente sentenciado en una ráfaga demoledora.
Roony firmó el 3-0 al 34 y, apenas cuatro minutos después, Raphinha anotó el cuarto tanto al 38, permitiendo al Barcelona irse al descanso con una ventaja amplia y una actuación dominante en apenas 38 minutos.
En la segunda mitad, el Barcelona bajó el ritmo, controló el partido y administró la ventaja sin sobresaltos. Aun así, Raphinha volvió a aparecer al minuto 52 para marcar su doblete y cerrar la goleada 5-0, en una noche redonda para el conjunto catalán.
Con este resultado, el Barcelona se instala en la final de la Supercopa de España, donde buscará revalidar el título obtenido la temporada pasada, precisamente ante el Real Madrid. Su rival saldrá del duelo entre el conjunto merengue y el Atlético de Madrid, en un clásico que definirá al segundo finalista este jueves.