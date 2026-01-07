Colisión entre tráiler y automóvil provoca cierre de un carril en ruta al Atlántico

El choque destruyó la estructura del vehículo liviano.
En el kilómetro 42 de la ruta al Atlántico se reportó un percance vehicular entre un trailer y un automóvil.
Los vehículos sufrieron daños en su estructura, lo que provocó la obstaculización del carril izquierdo en dirección a San Antonio La Paz, El Progreso.
Hasta ahora se desconoce el origen del impacto y Provial se encuentra en el lugar para regular el tránsito y coordinar para retirar el automovil y el transporte pesado para liberar la vía.