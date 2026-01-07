Versión Impresa
Colisión entre tráiler y automóvil provoca cierre de un carril en ruta al Atlántico

  • Por Reychel Méndez
07 de enero de 2026, 14:32
Solo se reportan daño en los vehículos. (Foto: Captura de video/Provial)

El choque destruyó la estructura del vehículo liviano.

En el kilómetro 42 de la ruta al Atlántico se reportó un percance vehicular entre un trailer y un automóvil. 

Los vehículos sufrieron daños en su estructura, lo que provocó la obstaculización del carril izquierdo en dirección a San Antonio La Paz, El Progreso. 

Hasta ahora se desconoce el origen del impacto y Provial se encuentra en el lugar para regular el tránsito y coordinar para retirar el automovil y el transporte pesado para liberar la vía. 

