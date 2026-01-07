París SG y Marsella disputan el Trofeo de Campeones en Kuwait

-

Lastrado por las lesiones desde hace varios meses, el Balón de Oro 2025, Ousmane Dembélé, está preparado para liderar este jueves (12:00 m. en vivo por ESPN) el ataque del PSG en el Trofeo de Campeones contra el Marsella, tras "haber recuperado su nivel", según su técnico Luis Enrique.

En Kuwait City, el referente ofensivo parisino debería volver a salir de titular para arrancar 2026 como comenzó 2025.

Hace casi un año, día por día, contra el Mónaco, el extremo liberó a los parisinos en el tramo final (1-0, 90+2) en Doha para conquistar el Trofeo de Campeones, el primero de una serie histórica que incluiría la ansiada Champions.

Ese gol fue también el inicio de una larga racha para el delantero de 28 años, que a partir de ese momento se convirtió en un falso nueve eficaz como nunca antes, hasta el punto de conquistar el Balón de Oro al mejor jugador del mundo en septiembre.

Dembélé entrenó con normalidad y está listo para ayudar a su equipo a conseguir otro título. (Foto: PSG)

Como un símbolo, el Clásico del jueves contra el Marsella podría confirmar el resurgir de Dembélé, titular el domingo en la Ligue 1 por primera vez desde finales de octubre, partido en el que marcó su quinto gol de la temporada entre todas las competiciones.

Con casi todos

La recuperación de Ousmane es una gran noticia para los campeones de Europa, que viajaron a Kuwait con un frente ofensivo casi al completo, a excepción de los jóvenes Ibrahim Mbayé -disputa la Copa de África con Senegal- y Quentin Ndjantou (lesionado).

Doué, que ha recuperado toda su explosividad tras varios percances físicos, y Khvicha Kvaratskhelia deberían acompañar al Balón de Oro en el ataque del PSG ante el Marsella.