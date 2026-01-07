Duff jubila a Duffman tras 37 temporadas de "Los Simpson"

El capítulo revela un oscuro secreto corporativo.
Tras varias décadas en servicio, Barry Duffman cuelga el cinturón de latas y se retira con la frente en alto de Duff, la cervecería más famosa de Springfield.
Durante el episodio titulado Seperance que hace referencia a la exitosa serie de Apple TV+ Severance, Duffman ahora trabaja en Entusiasmo a la Carta, una compañía centrada en marketing y ventas.
El capítulo deja en claro que la empresa oculta un secreto oscuro, luego de que Homero y Marge son contratados para mejoran las ganancias exponencialmente.
Resulta que, a diferencia del programa al que parodia, el proceso de separación consta de una operación de cirugía estética que hace que los sujetos de prueba sean mejores vendedores al ser más atractivos.
Al final del capítulo, Barry confiesa que dejó de ser la cara de la Duff porque "han retirado al personaje para siempre. Todas las formas clásicas de marketing ya no están de moda".