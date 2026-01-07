Versión Impresa
Duff jubila a Duffman tras 37 temporadas de "Los Simpson"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
07 de enero de 2026, 13:38
El icónico Duffman dice adiós a la cerveza Duff. (Foto: Los Simpson)

El capítulo revela un oscuro secreto corporativo.

Tras varias décadas en servicio, Barry Duffman cuelga el cinturón de latas y se retira con la frente en alto de Duff, la cervecería más famosa de Springfield.

Barry Duffman ahora trabaja en una empresa de marketing. (Foto: Los Simpson)
Durante el episodio titulado Seperance que hace referencia a la exitosa serie de Apple TV+ Severance, Duffman ahora trabaja en Entusiasmo a la Carta, una compañía centrada en marketing y ventas.

El capítulo deja en claro que la empresa oculta un secreto oscuro, luego de que Homero y Marge son contratados para mejoran las ganancias exponencialmente.

El episodio parodia a la serie "Severance" de Apple TV+. (Foto: Los Simpson)
Resulta que, a diferencia del programa al que parodia, el proceso de separación consta de una operación de cirugía estética que hace que los sujetos de prueba sean mejores vendedores al ser más atractivos.

Duffman admite que el marketing tradicional ya no está de moda. (Foto: Los Simpson)
Al final del capítulo, Barry confiesa que dejó de ser la cara de la Duff porque "han retirado al personaje para siempre. Todas las formas clásicas de marketing ya no están de moda".

