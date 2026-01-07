Duff jubila a Duffman tras 37 temporadas de "Los Simpson"

Tras varias décadas en servicio, Barry Duffman cuelga el cinturón de latas y se retira con la frente en alto de Duff, la cervecería más famosa de Springfield.

Barry Duffman ahora trabaja en una empresa de marketing. (Foto: Los Simpson)

Durante el episodio titulado Seperance que hace referencia a la exitosa serie de Apple TV+ Severance, Duffman ahora trabaja en Entusiasmo a la Carta, una compañía centrada en marketing y ventas.

El capítulo deja en claro que la empresa oculta un secreto oscuro, luego de que Homero y Marge son contratados para mejoran las ganancias exponencialmente.

El episodio parodia a la serie "Severance" de Apple TV+. (Foto: Los Simpson)

Resulta que, a diferencia del programa al que parodia, el proceso de separación consta de una operación de cirugía estética que hace que los sujetos de prueba sean mejores vendedores al ser más atractivos.

Duffman admite que el marketing tradicional ya no está de moda. (Foto: Los Simpson)