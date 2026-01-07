Organismo Ejecutivo analiza cambios en el Gabinete de Gobierno

-

El mandatario asegura que los funcionarios serán notificados próximamente de la decisión.

OTRAS NOTAS: Administración de Arévalo registra 23 ministros en dos años de gestión

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que se encuentran en el proceso de evaluación de los titulares de los distintos ministerios del Organismo Ejecutivo y sostuvo que, de haber cambios, se informará.

Durante la conferencia de prensa La Ronda el mandatario fue consultado sobre posibles cambios en el Gabinete de Gobierno.

Arévalo confirmó que "todos los ministros presentaron sus cartas —de renuncia—" y aseguró que se lleva a cabo un proceso de evaluación de los funcionarios.

El mandatario agregó en breve se le informara a cado uno de los ministros sobre el resultado de la evaluación.

El presidente Arévalo analiza el desempeño de sus ministros. (Foto: SCSP / Soy502)

Desde enero de 2024, momento en el cual tomaron posesión los 14 ministros que el presidente designó como miembros de su Gabinete de Gobierno original, hasta la actualidad, se han llevado a cabo 9 cambios en cinco carteras distintas.

El ministerio que más cambios ha sufrido en estos casi dos años de Gobierno del mandatario es el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que han tenido cinco titulares: Jazmín De la Vega, Félix Alvarado, Paola Constantino —interina—, Miguel Ángel Díaz Bobadilla y Norma Lissette Zea Osorio.

La siguiente cartera con más cambios es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que ha tenido tres titulares: Óscar Cordón Cruz, Sandra Angelina Aparicio Sical —interina— y Joaquín Barnoya Pérez.

LEA MÁS: Arévalo confirma relevo del embajador de Estados Unidos en Guatemala

Los otros ministerios donde se han registrado cambio son Agricultura, Ambiente y Gobernación.

En duda participación en el Congreso

El mandatario también fue consultado sobre si asistirá a la sesión solemne del Congreso para presentar su informe de Gobierno y respondió que hasta el momento no ha sido invitado por el Legislativo.

"No he recibido la invitación todavía del Congreso de la República para el acto, pero es una cuestión que estaremos hablando con el presidente del entrante muy próximamente", respondió el gobernante.