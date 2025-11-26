Caso Melissa Palacios: Programan audiencia de ofrecimiento de prueba contra Bonilla

-

El Juzgado de Mayor Riesgo C, programó la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso Melissa Palacios.

Para el próximo 11 de diciembre quedó programado desarrollar la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso del asesinato de Melissa Palacios.

Ese día, se espera que la jueza de Mayor Riesgo C, Carol Berganza, conozca y admita las pruebas que el Ministerio Público usará durante el juicio por asesinato en contra de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

La audiencia quedó programada tras las múltiples acciones legales que los acusados interpusieron para retrasar el proceso penal.

Al admitir las pruebas del MP y de la defensa, la jueza informará el día en que iniciará el juicio.

(Foto: cortesía)

El caso

Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación y una intención de causarle la muerte.