Caso Melisa Palacios: María Fernanda Bonilla llega a audiencia

-

María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados en el crimen de Melissa Palacios, acudieron a la Torre de Tribunales.

OTRAS NOTICIAS: Sala conocerá recusación contra jueza por caso Melissa Palacios

La Sala Primera de Mayor Riesgo tenía programada una audiencia para este lunes 10 de noviembre para conocer los motivos por los que María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín recusaron a la jueza de Mayor Riesgo C, Carol Berganza.

En la audiencia, la Sala conocería los argumentos de Bonilla y Marroquín, pero también los de la jueza, quien rechazó las acusaciones en su contra.

Sin embargo, la audiencia se suspendió y quedó reprogramada para el jueves 13 de noviembre, debido a que la abogada de los acusados se excusó.

Bonilla y Marroquín están acusados en el crimen de Melissa Palacios, y la jueza Berganza los envió a juicio por asesinato. El proceso penal se ha detenido por las acciones legales que han interpuesto los acusados.

Ambos llegaron bajo fuertes medidas de seguridad.

(Foto: Wilder López/ Soy502)

(Foto: Wilder López/Soy502)

Sala decidirá

La audiencia del jueves será clave, debido a que la Sala deberá resolver si acepta o no la recusación contra la jueza Berganza.

Si acepta los argumentos que plantea Bonilla y Marroquín, la jueza sería separada del caso y el expediente sería trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Abelina Cruz.

En caso, la sala rechace la recusación, la jueza seguirá conociendo el caso y se podrá desarrollar la próxima audiencia, que sería de ofrecimiento de prueba; previo al juicio.

María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín quieren separar del caso a la jueza de Mayor Riesgo C, Carol Berganza.



Hoy una Sala decidirá si el caso sigue con esa jueza o lo traslada a otra judicatura. pic.twitter.com/gJAiOZ9R7W — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 10, 2025

El caso

Palacios era una universitaria reportada desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín.

En una extensa audiencia, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio detalló el caso y los indicios recabados en contra de los acusados.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación. Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y videovigilancia que ubican a Melissa abordando un vehículo conducido por Bonilla el día de su desaparición.