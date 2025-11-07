Sala conocerá recusación contra jueza por caso Melissa Palacios

-

Una Sala conocerá la recusación emitida contra la jueza Carol Berganza en el caso Melissa Palacios para determinar si continúa o no en el caso.

María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, ambos acusados en el caso del asesinato de Melisa Palacios, han interpuesto varias acciones legales para evitar que el proceso penal en su contra avance, porque se niegan a ir a juicio por el delito de asesinato.

También han interpuesto acciones para cambiar a la jueza Carol Berganza, quien los envió a juicio. En varias ocasiones la han recusado, pero esto no ha prosperado.

Sin embargo, el 28 de octubre pasado, los acusados nuevamente interpusieron una recusación contra la jueza, logrando que la audiencia de ofrecimiento de prueba quedara suspendida.

En esa ocasión, la jueza rechazó la recusación planteada por considerar que los señalamientos no son ciertos, pero en garantía de la transparencia del proceso, decidió trasladar el expediente a una Sala.

Esta Sala, la Primera de Mayor Riesgo, convocó a las partes procesales para que el 10 de noviembre, presenten sus argumentos y así resolver si la jueza Berganza continúa conociendo el caso o no.

Ese día será importante, porque la Sala resolverá si acepta la recusación contra la jueza Berganza. Si la recusación es aceptada, la jueza será separada del caso y el expediente se trasladaría con la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz.

Si la Sala confirma a la jueza, esta deberá programar una audiencia para el ofrecimiento de prueba dentro del caso, y dar una fecha para el inicio de juicio.

El caso

Palacios era una joven universitaria que fue reportada desaparecida el 4 de julio de 2021. Un día después fue localizado su cuerpo con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín.

En una extensa audiencia, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio detalló el caso y los indicios recabados en contra de los acusados.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidencia coordinación. Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y videovigilancia que ubican a Melissa abordando el vehículo conducido por Bonilla el día de su desaparición.