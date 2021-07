María José revela cómo comenzó el romance entre Belinda y Nodal

La cantante María José dio detalles sobre el inicio de la relación entre Christian Nodal y Belinda, durante su etapa como coaches de La Voz.

La también coach de ese programa explicó que pronto se dio cuenta que ambos se coqueteaban, que incluso mantenían conversaciones mientras hacían las grabaciones de La Voz.

“Sí, me di cuenta luego, luego. Fui testigo de ese amor y desde el principio dije: "Esto me suena a boda", y "ojalá que tengan una vida maravillosa”, explicó la cantante cuando fue cuestionada sobre la pareja.

Por otra parte, María José también reveló que notó la peculiar relación entre los cantantes, porque durante las grabaciones del concurso de canto, se mandaban mensajes entre ellos.

“Cuando estaban ahí mandándose mensajitos entre silla y silla, yo decía: "¡Qué vaciados que se están mandando mensajes entre ellos!", y les decía: "¿Qué están platicando?". "Es que me mandaron un sticker", me decía Belinda, dijo la Josa, pero no creía en esas palabras.

Lupillo

Además, la cantante opinó sobre las últimas declaraciones de Lupillo Rivera sobre la relación entra la joven pareja de cantantes.

“No sé, cada quien que se quede con sus comentarios feítos. Las mujeres nos tenemos que defender siempre, pero ante estos comentarios no vale decir absolutamente nada”, explicó a varios periodistas hace algunos días durante un evento público.

*Con información de Infobae