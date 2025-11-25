María Marta Castañeda, esposa de "El Lobo", denuncia a Francisco Jiménez

-

María Marta Castañeda, esposa de El Lobo, líder del Barrio 18, presentó una querella penal en contra del exministro Francisco Jiménez.

En octubre pasado, María Marta Castañeda, presentó una querella penal exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, señalando que este pudo cometer los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal, entre otros.

La querella promovida por la esposa de Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", es por declaraciones que en su momento brindó Jiménez como ministro de Gobernación.

Según el documento presentado y que llegó al Juzgado Segundo de instancia Penal, Jiménez brindó una entrevista a una radio en la que indicó que María Marta ejecutó la fuga de los pandilleros del Barrio 18 y otras coordinaciones de la pandilla.

A criterio de Castañeda, esas declaraciones fueron irresponsables, además, porque insiste en que "no es pandillera".

"Él utiliza mi nombre como cortina de humo para evadir la colusión de las personas que él mismo nombró en las diferentes direcciones del Ministerio de Gobernación y con otros de sus viceministros con los pandilleros que se fueron libres por la gestión del ministro en el Ministerio y sus personeros", se lee.

También señala que en el caso en el que está acusada no tiene una sentencia firme, por lo que no se le pueden atribuir los hechos.

María Marta Castañeda durante la inspección y registro para ingresar a los tribunales. (Foto: Wilder López/Soy502)

María Marta Castañeda

Castañeda es esposa del máximo líder del Barrio 18 y sobrina de una política guatemalteca.

Está en prisión provisional vinculada al segundo ataque armado en contra de la fiscal Miriam Reguero, caso que continúa bajo reserva.