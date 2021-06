"¡Aquí estoy!", el emotivo mensaje de María Reneé Pérez y las imágenes tras su recuperación

La presentadora publicó imágenes de su proceso al sobrevivir a un shock séptico, del cual salió triunfadora.

Luego atravesar un difícil momento a causa de serios quebrantos de salud, María Renée Pérez Yonker publicó su testimonio de fe y una serie de fotografías que demuestran cómo libró la batalla entre la vida y la muerte.

"Dijeron que no me convenía mostrar mis fotos. ¿Por qué? Si eso no me hace daño y por el contrario, me fortalece, me hace sentir agradecida y sobre todo... ¡que existen los milagros! ¡Gracias Dios!", eexpresó Pérez.

"¡Aquí estoy! Lo logramos junto a mi ejército de ángeles: ustedes, mi familia, mis amigos, mi casa, el canal, empresas hermosas, doctores y enfermeros. Desde hace unos días he dimensionado lo que significa haber sobrevivido a un shock séptico y no hay palabras que en este momento me dejen expresar todas las emociones mezcladas, pero al final siempre llegan lágrimas de agradecimiento. ¡Celebro la vida! A las personas de corazón increíble, a los que apoyan, a las personas positivas. ¡A todas las que AMAMOS VIVIR!", agregó.

"Hasta que logré sentirme yo, teniendo la fuerza que necesitaba para decirles que estoy lista para trabajar, sentir y entregar siempre lo mejor", cerró, agradeciendo a quienes estuvieron con ella y a quienes la están ayudando en su imagen para su regreso a la televisión.

Un antes y un después

Para acompañar su emotivo mensaje, la presentadora subió muy orgullosa, una foto de cómo luce ahora y de cómo lucía mientras estaba hospitalizada.

En una poderosa instantánea aparece sin cabello, extremadamente delgada, con muestras en su piel de los medicamentos intravenosos que recibió y en silla de ruedas, pero con una sonrisa en el rostro y una gran fortaleza.

En la otra aparece radiante, con cabello corto, pintado de plata, una camisa blanca y un pantalón de lona azul dispuesta a comerse al mundo.

ESTAS SON LAS IMÁGENES:

María Renée Pérez durante su recuperación tras un shock séptico. (Foto: Instagram)