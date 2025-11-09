Localizan a joven que estaba desaparecida

La Alerta Isabel-Claudina es un mecanismo guatemalteco para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, activándose tras una denuncia y evaluación de riesgo.
A través de una Alerta Isabel-Claudina se reportó la desaparición de Kenya Brittany García Ramos, de 19 años.
La última vez que fue vista fue en la 12a. calle "B", 5a. avenida de la zona 3, ciudad de Guatemala.
Sus rasgos físicos indican es una mujer con ojos claros, cabello negro liso y con la particularidad de tener un lunar en la nariz y otro en la cabeza. Además, en su nariz tiene un arete de perla.
Tras haber iniciado con su búsqueda, la joven fue localizada.