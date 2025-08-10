Marimba de niños "Brisa del Hunahpú" está de gira internacional

-

La Marimba de niños "Brisa del Hunahpú" realiza giras, una semana cada mes, llevando la cultura de Guatemala. En esta ocasión tocan en Costa Rica.

Los pequeños que integran esta agrupación comparten la cultura e historia con memoria, en la melodía del instrumento nacional, en la ciudad de San José.

Según su creadora, Mayarí De León González, la selección para formar parte de la "Brisa" es dura debido al nivel de exigencia y disciplina que requiere, tanto el pequeño que desee formar parte como la familia.

"Su preparación es de varios años, quienes acompañamos en giras como cuidadoras, arropamos con cariño y paciencia durante la convivencia, velando que se respete que son, ante todo niñas y niños, aunque su desempeño sea profesional. Gracias a quienes creen en lo que hacemos y nos apoyan, gracias brisitas por existir", escribió acerca de la experiencia.

Este 9 de agosto por la noche realizarán una presentación mágica en la Iglesia Católica de Orosi, Cartago, con todo su repertorio, junto a la marimba, también guatemalteca, "Maderas de mi Tierra".

Acerca de Brisa del Hunahpú

Nació en San Juan del Obispo a través del Proyecto Luis de Lión, un movimiento cultural que inició con la intención de alfabetizar y promover la lectura en la comunidad. Su nombre está inspirado por el Volcán de Agua, eterno guardián de San Juan del Obispo. El proyecto Luis de Lión cuenta con tres fases: La biblioteca, la Casa Museo y la Academia de Arte, donde la música es fundamental.