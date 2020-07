Mario Melgar recibirá "Aporte de emergencia temporal al Artista"

Mario Melgar, el maestro de ópera que recorre las calles en busca de apoyo para subsistir, fue abordado la mañana de este jueves por autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes para informarle del aporte temporal que recibirá.

A través de redes sociales, la institución pública anunció que se inició el proceso para dignificar la labor artística de Melgar, quien por varios años brindó su talento al país pero ahora se ve en serios problemas financieros.

El Aporte de Emergencia Temporal al Artista Guatemalteco anunciado recientemente, es un apoyo a los artistas independientes, en un solo pago, quienes han sido afectados por la pandemia del Covid-19 y no cuentan con ningún tipo de ayuda económica, según el acuerdo Ministerial 679-2020.

Mario Melgar fue abordado por el Ministerio de Cultura y Deportes para la ayuda económica. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Pueden aplicar quienes sufran enfermedades graves, que sean de la tercera edad y quienes vivan en situación de pobreza.

Melgar duerme en la calle y de día se traslada al Centro HIstórico en busca de alimento. Este apoyo podría ser el empujón para aplacar la crisis que atraviesa, para poder optar a un mejor futuro.

Mario comentó, en una entrevista, que no tiene posibilidad de dar clases particulares a algunos estudiantes de canto y locución, pues no puede trasladarse de un lugar a otro por motivo de la pandemia.

"Me ha afectado porque tengo varios alumnos a los que les imparto cursos, lamentablemente al no tener transporte, no puedo llegar a sus residencias, además no se puede aceptar a visitantes en los hogares", explicó.

Mario Melgar posee una tesitura de "Sopranino", años atrás daba clases de canto en la academia "Alberto Navas" pero por diferencias con los familiares del maestro Navas, su mentor, quien falleció, tuvo que dejar la enseñanza y quedó en situación de calle.

Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes establecieron un acercamiento con el maestro de ópera, Mario Melgar. Se coordinaron acciones para dar apoyo económico por medio del Aporte de Emergencia Temporal al Artista Guatemalteco. pic.twitter.com/fyu9KCxdZk — Cultura y Deportes (@McdGuate) July 23, 2020



Para recibir el aporte de emergencia puedes aplicar aquí.

