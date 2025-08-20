¡Martes de paches! Las imágenes que dejó la sesión del Congreso

-

Los diputados de la X Legislatura celebraron su sesión ordinaria número 25 del año y, aunque estuvieron reunidos durante más de tres horas, no aprobaron ninguna ley.

Más de 130 representantes del pueblo llegaron al hemiciclo parlamentario este martes 19 de agosto y discutieron sobre algunas iniciativas, que fueron leídas y remitidas a una comisión para su análisis y posterior dictamen. En total, 13 propuestas avanzaron en ese proceso.

Otras, como la denominada "ley de la silla" y otra que propone reducir el porcentaje de embargo salarial por deuda, fueron discutidas en primera lectura.

Hubo suficiente cuórum, como para aprobar leyes en la sesión del Congreso, pero no había acuerdos para ningún tema en particular, confirmaron varios diputados. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sin apoyo

Aunque se preveían más avances, el cuórum se rompió cuando Jairo Flores, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) propuso aprobar de urgencia nacional una ley que obligaría a cambiar el etiquetado de alimentos procesados.

Los argumentos del congresista no lograron convencer a sus colegas sobre la importancia de la ley. De hecho, varios conversaban entre ellos, mientras él disertaba.

Así fueron captados diputados de Vamos, Todos, Valor y Unionista durante el desarrollo de la sesión. (Foto: Wilder López/Soy502)

Otro planteamiento sin respaldo

Quien tampoco logró apoyo fue Boris España, de Vamos, quien planteó consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la posibilidad de denunciar el acuerdo que mantiene a Guatemala como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El representante de Chiquimula expuso la idea de retirar al país de esa instancia, tal como lo anunció recientemente El Salvador. Sin embargo, los votos no le alcanzaron para lograr su cometido.

Boris España considera que Guatemala debe seguir los pasos de El Salvador y retirarse del Parlacen. (Foto: Wilder López/Soy502)

Martes de paches

Un aspecto que llamó la atención durante la plenaria fue que los padres de la patria degustaron de un pache y un café, mientras avanzaban en la agenda.