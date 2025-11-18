Martha Higareda y Lewis Howes ya son papás

-

Martha Higareda y su esposo Lewis Howes ya son padres y lo anunciaron a través de un tierno video.

En una publicación conjunta mostraron un clip en el que aparecen las manos de ambos al extenderlas se aprecian las delicadas manitas de sus bebés.

Según explican, tanto la madre como las bebés tuvieron complicaciones, pero a pasar e los obstáculos todo terminó muy bien.

"Gracias a Dios, bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien, más adelante les vamos a compartir lo que vivimos. Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo".

Los fans han vivido de cerca la experiencia de la actriz para tener a sus pequeñas, pues pasó por un duro proceso donde no podía ser madre, gracias a que le detectaron que tenía miomas, luego de arreglarlo pudo

Muchos esperan la revelación del rostro de las pequeñas aunque se desconoce si las presentarán.

