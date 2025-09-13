Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Martha Higareda revela el género de sus bebés

  • Por Soy502
13 de septiembre de 2025, 11:07
Martha y Lewis hablaron del género de sus bebés. (Foto: Instagram)

Martha y Lewis hablaron del género de sus bebés. (Foto: Instagram)

Martha Higareda y Lewis Howes se emocionaron al revelar el género de sus bebés. 

OTRAS NOTICIAS: Martha Higareda luce su avanzado embarazo

En un video compartido en redes sociales mostraron cómo, en el escenario, con el público como testigo, los famosos hicieron su importante anuncio. 

"Voy a decir 1,2 y 3, y haré dos revelaciones, primero la del bebé número uno y luego la del número dos", expresó Higareda. 

nartha higareda género bebés 1

¡Doble alegría!

La pareja confirmó que esperan a dos pequeñas. "¡Estamos emocionados de anunciarles que vamos a tener a 2 nenas!", expresaron. 

TE PUEDE INTERESAR: ¡Dos corazoncitos! Martha Higadera espera gemelos

Los presentes compartieron con emoción este momento tan importante para la pareja, en mdio de las dificultades de Martha para su embarazo, haberse sometido a una intervención para que le quitaran miomas. 

Actualmente la pareja vive muy emocionada por esta etapa en su vida. 

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar