Martha Higareda revela el género de sus bebés

Martha Higareda y Lewis Howes se emocionaron al revelar el género de sus bebés.
En un video compartido en redes sociales mostraron cómo, en el escenario, con el público como testigo, los famosos hicieron su importante anuncio.
"Voy a decir 1,2 y 3, y haré dos revelaciones, primero la del bebé número uno y luego la del número dos", expresó Higareda.
¡Doble alegría!
La pareja confirmó que esperan a dos pequeñas. "¡Estamos emocionados de anunciarles que vamos a tener a 2 nenas!", expresaron.
Los presentes compartieron con emoción este momento tan importante para la pareja, en mdio de las dificultades de Martha para su embarazo, haberse sometido a una intervención para que le quitaran miomas.
Actualmente la pareja vive muy emocionada por esta etapa en su vida.
