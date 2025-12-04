Martin Garrix se presenta en Guatemala

El DJ y productor neerlandés Martin Garrix visitará Guatemala con la energía característica de su show.
Martijn Gerard Garritsen, su nombre real, es la sensación en la música electrónica y ha sido nombrado el mejor DJ del mundo en cinco ocasiones por la revista DJ Mag. Su propio sello discográfico, STMPD RCRDS, lo ha llevado al éxito empresarial.
"Estoy muy emocionado y entusiasmado de anunciar mi gira más grande con ustedes hasta ahora... 16 ciudades en América del Norte y del Sur. 2026 será un año divertido", expresó al mostrar los lugares que visitará.
¿Dónde será la cita?
Garrix se presentará el 13 de noviembre de 2026 en Explanada 5, ciudad de Guatemala.
Cómo obtener entradas
Showbusiness anunció las fechas de pre-registro:
Del 4 al 9 de diciembre de 2025, habrá preventa exclusiva Artista: Ingresa aquí.
Del 9 al 10 de Diciembre de 2025, de a partir de las 10am, ingresa aquí.