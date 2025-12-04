Versión Impresa
Guatemalteca Mia McEwen abrirá la gala hispana en Atlanta

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
04 de diciembre de 2025, 09:13
Mia McEwen continúa creciendo con su nuevo sencillo navideño. (Foto: Instagram)

Mia vive una etapa de crecimiento artístico y personal.

La cantante y actriz guatemalteca se encuentra de gira en Estados Unidos para promocionar su nuevo sencillo navideño.

Su presentación en vivo cautivó al público estadounidense. (Foto: Instagram)
Mia McEwen ha compartido fotografías de su llegada al set de Telemundo, donde interpretó en vivo Querido Santa.

Tras el éxito de la canción, Mia fue elegida para abrir la Hispanic Heritage Gala en Atlanta el 9 de diciembre.

McEwen fue elegida para abrir la Hispanic Heritage Gala. (Foto: Instagram)
El evento honrará los triunfos de la comunidad hispana y celebra su cultura, historia y contribuciones, en campos variados como el arte, la literatura y los negocios.

El videoclip muestra una carta dirigida a Santa Claus. (Foto: Instagram)
El videoclip oficial de Querido Santa ya está disponible y se centra en mostrar cómo McEwen le escribe una carta a Santa Claus con una sola petición: tener un amor puro y sincero.

