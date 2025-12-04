Guatemalteca Mia McEwen abrirá la gala hispana en Atlanta

Mia vive una etapa de crecimiento artístico y personal.
ENTÉRATE: Guatemalteca Mia McEwen lanza "Querido Santa"
La cantante y actriz guatemalteca se encuentra de gira en Estados Unidos para promocionar su nuevo sencillo navideño.
Mia McEwen ha compartido fotografías de su llegada al set de Telemundo, donde interpretó en vivo Querido Santa.
Tras el éxito de la canción, Mia fue elegida para abrir la Hispanic Heritage Gala en Atlanta el 9 de diciembre.
El evento honrará los triunfos de la comunidad hispana y celebra su cultura, historia y contribuciones, en campos variados como el arte, la literatura y los negocios.
El videoclip oficial de Querido Santa ya está disponible y se centra en mostrar cómo McEwen le escribe una carta a Santa Claus con una sola petición: tener un amor puro y sincero.