Más de 100 sismos registrados en las últimas 24 horas en el territorio nacional

En lo que va del 2025 casi 10 mil sismos en el territorio nacional.
En las últimas 24 horas, Guatemala registró varios sismos en distintas regiones, según datos preliminares del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)
La mayoría de estos movimientos no fueron percibidos por la población, aunque se reportaron dos eventos sensibles en todo el país.
Según datos del Insivumeh desde el inicio de 2025, el país ha experimentado 9,864 sismos, de los cuales 278 han sido perceptibles por la ciudadanía.