Más de 15 mil guatemaltecos han trabajado temporalmente en el extranjero

El programa es impulsado por la cartera de Trabajo desde el 2019.

Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) en los últimos seis años y medios 15,995 guatemaltecos han participado en el Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero, por lo que han podido viajar y trabajar de forma regular y segura.

Los datos proporcionados por el Área de Registro y Estadística del Departamento de Movilidad Laboral del Mintrab precisan que 14,147 personas, es decir, el 88% de los participantes del programa, han viajado y trabajado temporalmente en Estados Unidos.

Según el Mintrab la mayoría de los trabajadores viajan a Estados Unidos. (Foto: Mintrab / Soy502)

Los otros países a los que han viajado guatemaltecos son Canadá; con 1,373 personas; España, 363; México, 76; Italia, 29, y Alemania, 7 personas.

Según el Mintrab, el programa tiene como objetivo vincular a trabajadores guatemaltecos con oportunidades de empleo dignas que se generan en el mercado laboral extranjero "por medio de la migración regular, ordenada, segura y circular".

Precisó que se trabaja en colaboración con empleadores internacionales y autoridades para garantizar que los guatemaltecos accedan a empleos legales y de calidad, beneficiando tanto a los trabajadores como a los países de destino.

Según Área de Registro y Estadística, para este año, hasta el 31 de julio, 3,972 han viajado a Estados Unidos, Canadá, España e Italia para laborar de forma temporal. Los datos precisan que en siete meses de 2025 ya se superó la cifra total de 2024, donde 3,945 guatemaltecos fueron beneficiados.

La cartera de Trabajo pide a la población evitar caer en estafas de visas de trabajo a cambio de pagos. (Foto: Mintrab / Soy502)

El Mintrab advirtió a las personas a no caer en estafas de personas que prometen que se obtendrá una visa de trabajo por un pago. Informó que en lo que va del año han recibido 330 denuncias sobre este tipo de estafas.

¿Como aplicar?

Para optar a una oportunidad en el programa es necesario que los interesados se registren en el sitio electrónico movilidadlaboral.mintrabajo.gob.gt y proporcione toda la información requerida y complete un test.

Según informó el Mintrab los requisitos para aplicar a un trabajo son ser guatemalteco, mayor de edad, poseer experiencia laboral o certificación comprobable y no poseer historial migratorio como retornado irregular —deportación—.

Posterior al registro, el Departamento de Movilidad Laboral del Ministerio validará la información y experiencia laboral y si el perfil y experiencia encaja con alguna orden e trabajo se podría iniciar un proceso.