Más de 150 aeronaves participaron en la operación en Venezuela

La información fue confirmada por el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.

La operación militar para capturar y extraer de Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, requirió "meses de planificación y ensayos" y se utilizaron más de 150 aeronaves de Estados Unidos, dijo este sábado el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

"La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa: involucró el despegue de más de 150 aeronaves en todo el hemisferio occidental", dijo Caine en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la conferencia de prensa el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos dejó a la ciudad de Caracas a oscuras antes del ataque para capturar a Maduro.

El mandatario estadounidense también confirmó que Estados Unidos está "listo para lanzar un segundo y mayor ataque si es necesario" en Venezuela.

Asimismo, Donald Trump aseguró que "no teme desplegar tropas" en Venezuela y que Estados Unidos gobernara hasta que se produzca una transición pacífica.

Esa transición será liderara por "un equipo" el que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump, sin más precisiones.

Preguntado sobre si había hablado con la líder opositora, María Corina Machado, Trump contestó negativamente.

Además, agregó que la opositora Machado "no tiene el apoyo o el respeto" necesarios para gobernar Venezuela.

