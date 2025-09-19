Versión Impresa
Más de 1,500 personas afectadas por las lluvias de las últimas horas

  • Por Geber Osorio
19 de septiembre de 2025, 17:02
Las inundaciones en viviendas han sido de uno de los principales problemas. (Foto: Conred)

Un total de 310 viviendas han sufrido daños por distintos incidentes provocados por las precipitaciones.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este viernes que ha atendido un total de 49 emergencias asociadas a las lluvias de las últimas horas.

Entre ellas, se encuentran caída de árboles, derrumbes, inundaciones y deslizamientos; donde más de 1,500 personas se han visto afectadas, aseguró dicha institución.

Techos destruidos por las fuertes lluvias. (Foto: Conred)
Del total de incidentes, se reportaron daños en 310 viviendas del territorio nacional, 17 con problemas leves, 289 con percances moderados y 4 con daños severos, según indicó la Conred.

El departamento de Guatemala concentró la mayor cantidad de emergencias con un total de 13, seguido de Chiquimula con 7 y Quiché con 6.

Deslizamientos han provocado daños materiales en viviendas. (Foto: Conred)
Más lluvias

De acuerdo con el análisis meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se prevé el ingreso de una Onda del Este que podría incrementar las lluvias en varias regiones del país.

Por ello, las autoridades recomendaron a la población preparar la mochila de las 72 horas, evitar cruzar ríos crecidos y reportar cualquier emergencia al 119 de la Conred.

Derrumbes han provocado incidentes en distintas viviendas. (Foto: Conred)
