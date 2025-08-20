Inauguran planta de tratamiento y sistema de drenajes

-

Con el objetivo de reducir el impacto negativo hacia el ambiente y mejorar la calidad de vida de los vecinos, la municipalidad inauguró una planta de tratamiento y sistema de drenajes en esta localidad

La nueva infraestructura dará cobertura a más del 70 por ciento de la aldea, con más de 5 kilómetros de drenaje, beneficiando directamente a más de 1,600 vecinos.

Durante la actividad, el alcalde Sebastián Siero destacó la importancia de la obra: "Hoy estamos entregando esta Planta de Tratamiento y viene de la mano con la responsabilidad del agua que usamos".

Agregó que este es el tercer proyecto de drenajes inaugurado en el año, "lo que es importante para mantener el medio ambiente, para que sus hijos y nietos tengan un municipio limpio".

El proyecto no solo busca proteger los recursos naturales, sino también mejorar el ornato de la comunidad y contribuir al desarrollo, lo que generará una mayor plusvalía para el sector.

"El ambiente es relevante para el futuro y las próximas generaciones, por eso hacemos estas obras. Hoy damos un paso adelante con este proyecto, que le dará el 70 por ciento de cobertura a la aldea El Manzano, La Libertad", resaltó el jefe edil.

Q19 millones 300 mil 784.91 se invirtieron en la planta de tratamiento

Más proyectos

La municipalidad ha impulsado otras plantas de tratamiento. Entre ellas: