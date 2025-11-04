Hallan plantación con más de 18 mil arbustos de droga en Petén

-

La PNC localizó una siembra de más de 18 mil arbustos de cocaína, lo que representa un golpe contra el narcotráfico y la siembra ilícita.

Durante un operativo realizado en un área boscosa del caserío Machaca, Poptún, Petén agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron una siembra que contenía 18,640 arbustos de hoja de cocaína, los cuales fueron erradicados.

Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más de Q100 mil (Q.186,400).

La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.

Erradican plantación de coca



Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica #SGAIA en un área boscosa del caserío Machaca, Poptún, Petén, localizaron y erradicaron 18,640 arbustos de hoja de coca, valorado en Q.186,400#ProtegerYServir pic.twitter.com/L6FYemuZZJ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 4, 2025

El cultivo de hoja de cocaína en Guatemala ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años, con Petén consolidándose como uno de los principales focos para estas siembras ilegales.

La zona de Poptún, Petén, es un punto recurrente en los operativos antidrogas. Medios como Soy502 han reportado erradicaciones previas, como una de 25,612 plantas, lo que subraya el uso de áreas boscosas del municipio por parte de estructuras del narcotráfico.