Más de 18 mil usuarios afectados tras hackeo a la Digecam

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Unos 18,000 usuarios serían los afectados tras el hakeo que afectó a la Digecam.

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Tras la vulneración de datos en el sistema de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), autoridades detallaron ante el Congreso las acciones implementadas y los pasos que deben seguir los usuarios cuyos datos pudieron haber sido expuestos.

Digecam reportó al MP la vulneración de datos de unos 18 mil usuarios. (Foto: cortesía)

El director de Digecam, Otto Rosito, explicó que el caso ya fue trasladado al Ministerio Público (MP), en donde se amplió la denuncia con información de unos 18 mil usuarios afectados, con el fin de investigar posibles usos indebidos.

Verificación

Como medida inmediata, la Digecam solicitó a todos los usuarios, afectados o no, realizar el cambio de contraseña al ingresar al portal institucional.

Además, Rosito indicó que se implementaron avisos dentro de la plataforma para evitar confusiones entre los usuarios.

"Efectivamente pusimos dos anuncios. Al inicio habíamos puesto uno, pero había personas que nos llamaban y nos decían: ¿fui afectado o no?. Entonces consideramos poner un anuncio cuando entrara a su portal de que no había sido afectado, para que no quedara duda", explicó.

Asimismo, Digecam asegura haber contactado al 98.9 % de los afectados por distintas vías. "Hay muchas que cambiaron su número o no logramos localizar directamente, pero les aparece en el portal", señaló el director.

¿Cómo saber si fuiste afectado?

Según las autoridades, la única forma oficial de confirmarlo es:

Ingresar al portal de usuario

Verificar si aparece una notificación

Digecam indicó que no existen listados públicos ni enlaces externos para consultar esta información, por lo que solicitó a la población evitar caer en desinformación o acceder a la solicitud de un pago por este servicio de personas fraudulentas.

En caso de detectar irregularidades deben realizar un reporte a Digecam y presentar una denuncia ante el Ministerio Público. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Si detectan irregularidades:

Solicitar un reporte en Digecam

Presentar denuncia ante el Ministerio Público

Actualización de datos

Uno de los principales inconvenientes ha sido la falta de actualización de datos o la pérdida de acceso a correos electrónicos.

"Hay muchas personas que han perdido su usuario o su correo, o alguien les creó la cuenta y nunca guardaron la contraseña. Se les está apoyando directamente en ese tema", indicó.

Para estos casos, la Digecam habilitó atención directa al 2299-9797 donde se le indicará el procedimiento a seguir.

Digecam asegura que los controles de compra de armas siguen activos. (Foto: Archivo/Soy502)

Horarios de atención

Tras el incidente, la institución habilitó un horario especial:

Lunes a viernes: de 8:00 a 20:00 horas

Fines de semana: de 8:00 a 18:00 horas

Digecam solicitó evitar caer en desinformación o acceder a la solicitud de un pago por este servicio de personas fraudulentas. (Foto: Archivo/Soy502)

Licencias vigentes

Las personas afectadas deben presentarse únicamente con su DPI. No es necesario portar armas.

"No debe llevar sus armas, porque no vamos a exponer a una persona que tiene varias licencias. Únicamente se le hace el cambio de todas sus tenencias y de sus licencias", explicó.

En el lugar se realiza:

Cambio de tenencias

Emisión de nuevas licencias

Asignación de nuevos códigos

El objetivo es dejar sin valor los documentos que pudieron haber sido extraídos. "Lo que logramos con esto es que esos documentos robados dejen de tener valor", afirmó. Aun así, aclaró que "las licencias siguen vigentes así como las tenencias", indicó Rosito.

Respecto a la compra actual de armas, la Digecam aseguró que los controles continúan activos. Las armerías están obligadas a verificar la identidad del comprador y solicitar autorización en tiempo real antes de concretar una venta.