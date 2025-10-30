Más de 2 millones de personas se movilizarán este 1 y 2 de noviembre

-

La movilización masiva esperada para el 1 y 2 de noviembre generará una fuerte congestión vial en la ciudad, especialmente en las zonas aledañas a los principales cementerios como el General, La Verbena y La Villa.

Para este 1 y 2 de noviembre muchas personas se movilizarán para visitar los distintos cementerios que hay en la ciudad, sobre todo el General, La Verbena, La Viilla Nacional y Villa Privada, por lo que se espera que esos sectores estén más congestionados durante todo el fin de semana.

Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, se prevé que 2.3 millones de personas se movilicen en la ciudad, lo cual podría verse reflejado desde el viernes 31 de octubre.

Para tener un mejor control vehicular, cerca de 300 agentes darán cobertura a las áreas de los cementerios.

La 19 calle de la zona 3 será utilizada como una vía de emergencia y para el paso de féretros. (Foto: archivo/Soy502)

Desde este viernes habrá un cierre en los alrededores del Cementerio General, zona 3, desde la 19 y 24 calle entre la Avenida Elena y Avenida del Cementerio, esto debido a la ubicación de las ventas de temporada.

La 19 calle será utilizada como una vía de emergencia y para el paso de féretros.

Este fin de semana largo también se celebra con tradiciones como la preparación del fiambre.

Además, miles de guatemaltecos se movilizan a municipios como Sumpango y Santiago Sacatepéquez para el Festival de Barriletes Gigantes, elevando la carga vehicular en las principales rutas fuera de la capital.