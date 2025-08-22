Más de 20 estaciones del TransMetro serán renovadas y modernizadas

-

Con esto se busca modernizar cada estación, creando espacios más seguros, limpios y eficientes.

El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, anunció un nuevo proyecto, el cual consiste en la renovación de más de 20 estaciones del Transmetro en la ciudad.

Las estaciones serán pintadas, habrá reparación de persianas, barandas y puertas de andén, así como mejoras en andenes, bordillos y sistemas de evacuación de agua. También se renovarán rótulos, se hará mantenimiento al sistema eléctrico y se repondrán vidrios dañados.

"Con estas mejoras, nuestra ciudad avanza con estaciones de TransMetro que reflejan orden, limpieza y orgullo, acercando a cada vecino a sus destinos y metas, haciendo de la Ciudad de Guatemala el mejor lugar para vivir", afirma Quiñónez.

La Estación #PlazaMunicipal ya se encuentra funcionando.

El Calvario se reincorpora a la operación de #Línea13

Los trabajos de mantenimiento y modernización continúan en otras estaciones, acciones por parte del alcalde @RQuinonezL de fortalecer el transporte.#MuniGuate pic.twitter.com/B7Hiu6Wozj — Transmetro MuniGuate (@TransmetroGuate) August 19, 2025

Las líneas transformadas serán:

Línea 7: Granai, Rodolfo Robles, Cejusa, San Jorge, Ciudad de Plata, Villa Linda, 4 de Febrero e Incienso (cada una en sus secciones Norte y Sur), además de San Juan de Dios, Paseo Aycinena, La Merced, Cruz Roja, Archivo General y Santuario de Guadalupe.

Portales del Centro: Plaza Municipal, Plaza Barrios y Plaza El Amate.

Línea 18: Portales y Atlántida.

Línea 12: Central de Transferencia (Centra Sur).

Estaciones alternas

Cada estación tendrá un tiempo estipulado de renovación. Las paradas de la línea 7 tomará 9 días cada una, las de Portales requerirían 40 días y el resto 7 meses.

Durante este tiempo, los usuarios podrán utilizar estaciones cercanas.