Galones, canastas y botes: Los 20 mil objetos retirados por la PMT

Más de 20mil objetos han sido retirados de la vía pública en el transcurso de 2025.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito y Emetra han realizado operativos a lo largo de 2025 para retirar objetos y materiales que obstaculizan el tránsito en la ciudad.
Estos objetos los colocan personas que se prestan para cuidar vehículos en estacionamientos en la vía pública o también familias y organizaciones para apartar parqueo.
Durante este año se han retirado más de 20 mil objetos como galones de agua, canastas y botes de pintura.
Uno de los objetivos de las autoridades de tránsito es agilizar el paso vehicular a los alrededores de mercados, hospitales, escuelas y clínicas.
Además, hacen el recordatorio que según el articulo 26 de la Ley de tránsito, se prohíbe obstaculizar, cerrar o limitar la vía pública sin permiso, así como alterar señales de tránsito.