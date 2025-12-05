Versión Impresa
Galones, canastas y botes: Los 20 mil objetos retirados por la PMT

  • Por Reychel Méndez
05 de diciembre de 2025, 07:40
Los espacios de parqueo y estacionamiento público se han visto afectado por los objetos que se colocan para "apartar" lugar.(Foto: Alcaldía Auxiliar Zona 5)

Más de 20mil objetos han sido retirados de la vía pública en el transcurso de 2025. 

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito y Emetra han realizado operativos a lo largo de 2025 para retirar objetos y materiales que obstaculizan el tránsito en la ciudad. 

Estos objetos los colocan personas que se prestan para cuidar vehículos en estacionamientos en la vía pública o también familias y organizaciones para apartar parqueo. 

Durante este año se han retirado más de 20 mil objetos como galones de agua, canastas y botes de pintura. 

Amilcar Montejo, irector de Comunicación de Emetra, informa que seguirán estos operativos el resto del año. (Foto: Archivo / PMT)
Uno de los objetivos de las autoridades de tránsito es agilizar el paso vehicular a los alrededores de mercados, hospitales, escuelas y clínicas. 

Además, hacen el recordatorio que según el articulo 26 de la Ley de tránsito, se prohíbe obstaculizar, cerrar o limitar la vía pública sin permiso, así como alterar señales de tránsito.

