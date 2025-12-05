Galones, canastas y botes: Los 20 mil objetos retirados por la PMT

Más de 20 mil materiales y objetos han sido retirados de la vía pública.



Los espacios de parqueo y estacionamiento se están recuperando. #TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/ZEtUKaTJ2B