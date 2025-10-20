Vecinos de zona 16 reportan retumbos y grietas (video)

Versión Impresa
  • Por Jessica González
20 de octubre de 2025, 10:34
Varios retumbos han sido reportados en el lugar. (Foto: redes sociales)

Varios vecinos del sector están alarmados y piden apoyo para ver qué está pasando.

Vecinos de la colonia Santa Rosita, zona 16, se encuentran alarmados debido a una serie de retumbos que se han escuchado en el sector. 

Además, reportaron grietas en sus viviendas, por lo que piden a las autoridades apoyo para inspeccionar el área.

Un video compartido en redes sociales muestra algunas grietas.

El alcalde auxiliar de zona 16, Walter Sánchez, llegó al lugar y afirmó que la Municipalidad de Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y la Empresa Municipal de Agua (Empagua) ya están evaluando el área.

Según afirmó esto podría deberse a que el agua se está filtrando.

Esto dijo: 

