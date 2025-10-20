Vecinos de zona 16 reportan retumbos y grietas (video)

Varios vecinos del sector están alarmados y piden apoyo para ver qué está pasando.
Vecinos de la colonia Santa Rosita, zona 16, se encuentran alarmados debido a una serie de retumbos que se han escuchado en el sector.
Además, reportaron grietas en sus viviendas, por lo que piden a las autoridades apoyo para inspeccionar el área.
Un video compartido en redes sociales muestra algunas grietas.
El alcalde auxiliar de zona 16, Walter Sánchez, llegó al lugar y afirmó que la Municipalidad de Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y la Empresa Municipal de Agua (Empagua) ya están evaluando el área.
Según afirmó esto podría deberse a que el agua se está filtrando.