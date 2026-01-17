Más de 40 guardias están como rehenes tras los motines en las cárceles

-

Los guardias de seguridad de tres cárceles del país estarían retenidos por los reos.

Desde horas de la mañana de este sábado 17 de enero se han registrado motínes en los centros carcelarios de Renovación I, Fraijanes II y en el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18.

Esta tarde, el Ministerio de Gobernación, dio una conferencia de prensa para explicar la situación que se vive en dichas cárceles, donde se encuentran como rehenes varios guardias de seguridad del Sistema Penitenciario (SP).

Según indicaron las autoridades, en el Centro Preventivo de la zona 18 se encuentran 11 guardias retenidos, los cuales son agentes del SP y también está un psicólogo del grupo disciplinario.

En Renovación I, Escuintla, hay 9 guardias retenidos, siendo esta cárcel donde se encuentra el líder del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "Lobo", a quien responsabilizó el ministro Marco Antonio Villeda de estos disturbios, ya que dicho reo "desea ser trasladado".

Mientras que, en Fraijanes II está el mayor número de agentes penitenciarios como rehenes, los cuales son 28, aseguraron las autoridades.

De momento, las fuerzas de seguridad tratan de resolver esta situación y retomar el control de los centros carcelarios donde se han presentado distintos inconvenientes este día.